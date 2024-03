Reggio, vandali in azione al waterfront: divelta la pedana di accesso ad una giostra inclusiva per bambini con disabilità

"E' un fatto che non può passare sotto silenzio - ha aggiunto Merenda - se la nostra città vuole crescere da questo punto vista è necessario denunciare e stigmatizzare questi gravi comportamenti, che recano un danno non solo strettamente materiale, perché precludono la possibilità di utilizzo delle attrezzature ludiche, ma anche sotto un profilo sociale che punta all'inclusività e all'orizzontalità dell'accesso agli spazi di gioco. In questi anni con l'indirizzo del sindaco Falcomatà abbiamo tanto lavorato per creare spazi di aggregazione inclusivi non solo in centro, ma anche in periferia. Gesti come questo, che producono un danno a queste aree, sono davvero inqualificabili".

"Siamo indignati per questo ennesimo episodio - ha spiegato ancora il Consigliere delegato - abbiamo già sporto denuncia alle autorità competenti affinchè si possano perseguire gli autori di questa ennesima vandalizzazione, utilizzando anche le immagini delle telecamere che inquadrano l'area ludica e gli spazi adiacenti. Ma al di là delle indagini che saranno svolte dagli organismi deputati, personalmente mi auguro che chi ha commesso questo ennesimo grave gesto possa leggere questa denuncia e ravvedersi, decidendo di ripristinare il danno fatto non certo all'amministrazione comunale, ma all'intera comunità reggina".