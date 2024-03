Scilla, interrogazione alla Regione sulla sorte dell’ex Ospedale

Il consigliere regionale Ernesto Alecci ha presentato un’interrogazione sulla situazione e sul futuro dell’ex Ospedale “Scillesi d’America”, che secondo la programmazione regionale dovrà diventare una Casa di Comunità.

«Sebbene negli ultimi giorni il dibattito si sia concentrato sul nuovo Piano della rete ospedaliera calabrese, con le conseguenti perplessità che da più parti (a dire il vero anche dai banchi della stessa maggioranza) si sono levate, credo che la medesima attenzione vada garantita alla tutela e allo sviluppo della Rete territoriale. Faccio riferimento – spiega Alecci in una nota – a quelle strutture ospedaliere più piccole che in base alla riorganizzazione approvata nel 2010 sarebbero dovute diventare successivamente “Case della Salute” per poi, a causa dell’incapacità di attuare in tempi congrui gli interventi, ripensate grazie ai fondi del PNRR come “Case di Comunità”».

Alecci sottolinea che si tratta di ospedali che, «sebbene contenuti nel numero di reparti e posti letto, all’interno di determinati territori hanno giocato e giocano un servizio pubblico fondamentale. Tra queste, certamente quella che dovrebbe essere la “Casa di Comunità di Scilla”, ex Ospedale “Scillesi d’America”. Una struttura che fin dalla sua fondazione nel 1961 è stata punto di riferimento sanitario per un comprensorio di circa 80.000 abitanti, servendo anche l’utenza proveniente in parte dalla Città di Reggio Calabria».