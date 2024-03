Museo del Mare di Reggio, stretta decisiva. Da oggi la firma dei contratti

Più che il passaggio tecnico, sono i tempi la vera notizia: già oggi, «senza attendere nemmeno un giorno» dicono da Palazzo San Giorgio, sono in programma le firme per consegna all’impresa delle aree su cui sorgerà il Museo del Mare. A sbloccare la cessione è stata la firma dell’apposita convenzione con l’Autorità portuale dello Stretto, avvenuta ieri mattina nella sede di Messina. L’accordo, per il Comune di Reggio, è stato sottoscritto dall’assessore con delega al Museo del Mare, Carmelo Romeo, e per l’Adsp dal commissario Antonio Ranieri. La concessione permette, nel dettaglio, l’occupazione e l’utilizzo di tutta l’area dell’ex Deposito Camastra Petroli spa, circa 4.500 metri quadrati.

«L’amministrazione comunale procede a ritmo serrato verso l’avvio dei lavori del Museo del Mare, la mega opera ideata dall’archistar Zaha Hadid che andrà ad impreziosire l’area a nord del Lungomare Falcomatà, immediatamente a ridosso del porto, costituendo un importante attrattore culturale di livello internazionale per la città dello Stretto», sottolinea una nota stampa del Comune.