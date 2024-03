Interrogato dai giudici a Locri Bruno Gioffrè sceglie di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere e allo stesso tempo ha respinto ogni accusa Bruno Gioffrè, arrestato l’altro ieri a Benestare dai Carabinieri del Gruppo di Locri e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria unitamente al personale del Gico del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Messina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito dell’operazione denominata “Impasse”, coordinata dalla Dda di Messina, poiché ritenuto appartenente ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Sul capo del 33enne di San Luca pende una condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione: l’uomo è stato individuato e arrestato dai militari dell’Arma all’interno di un’abitazione nelle campagne di Benestare.

Gioffrè, inserito recentemente nell’elenco dei latitanti pericolosi, è stato sentito ieri alla presenza del proprio difensore, avv. Pietro Bertone, mentre si trovava all’interno della casa circondariale di Locri. L’ormai ex latitante, pur non rispondendo alle domande del pm Massara, ha fatto delle dichiarazioni spontanee con le quali ha escluso ogni rapporto sia personale sia di natura illecita con altri indagati dell’operazione “Impasse”, che nel dicembre 2022 aveva portato all’esecuzione di un’ordinanza del gip di Messina nei confronti di 61 soggetti ritenuti promotori e partecipi di una strutturata organizzazione criminale dedita, alla gestione di un lucroso traffico di sostanze stupefacenti sull’asse tra la Calabria e la Sicilia.