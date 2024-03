Rifiuti, a Reggio scatta il conto alla rovescia: l’8 aprile il cambio di gestore

C’è finalmente una data: lunedì 8 aprile. Adesso è ufficiale, anche se le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. Finisce la fase di transizione tra “Teknoservice” ed “Ecologia Oggi” per il servizio di igiene urbana in città. Dopo le due proroghe e la necessità di mettere ordine al processo di subentro nella gestione del servizio, la ditta lametina si sostituirà a quella piemontese che ha operato bene in città in questi ultimi anni caratterizzati già sul nascere da molte incertezze, veleni e uno scontro giudiziario infinito culminato con la definitiva sentenza del Consiglio di Stato che ha decretato ufficialmente che deve essere “Ecologia Oggi” a svolgere la raccolta differenziata.

Nelle ultime settimane si sono registrati disagi per i cittadini anche a causa della chiusura e della riorganizzazione dei servizi da parte della società che deve lasciare il passo. La stessa sui social, nei giorni scorsi, aveva giudicato positivamente l’esperienza in riva allo Stretto: «Come azienda “Teknoserviceitalia” vogliamo ringraziare tutta la cittadinanza di Reggio Calabria, per aver collaborato con noi in questi due anni. Anni caratterizzati, sin dal primo giorno, da un lavoro mirato e incessante, per garantire alla popolazione un servizio efficiente e funzionale, nonostante le tante difficoltà, in primis quella relativa ai conferimenti dei rifiuti di indifferenziato e organico presso gli impianti.