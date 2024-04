Scilla, un lampione cade sul lungomare a causa del forte vento

Nei giorni scorsi, forse a causa del forte vento, un lampione dell’illuminazione è caduto sul lungomare. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.

«Si è sfiorata la tragedia – riferiscono alcuni residenti – il lampione poteva venire giù nel corso delle festività di San Francesco previste per il prossimo fine settimana. Avrebbe ferito o ucciso qualcuno». Dopo il crollo del palo in ferro dell’illuminazione, sul posto sono giunti i tecnici del Comune per verificare l’accaduto.

