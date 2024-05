Paura a Siderno, fiamme in uno stabile che contiene batterie a litio. Una famiglia evacuata e ingenti danni alla struttura

Una famiglia evacuata e ingenti danni alla struttura è il bilancio di un incendio sviluppatosi, per cause ancora in corso di accertamento, all’interno di un deposito. Lo stabile edificato su tre piani fuori terra in località Dromo di Siderno Marina (RC), conteneva al suo interno numerose batterie al litio che, a causa della natura, hanno favorito il propagarsi delle fiamme e un elevato sviluppo di calore.

Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno, coordinata dal Capo Squadra Antonino Galì e supportata da due automezzi, un’autopompa e da un’autobotte, allertata alle 18,30 di oggi, ha evitato ben più gravi conseguenze, sia per i residenti, messi immediatamente in salvo, che per la struttura.

L’intervento è attualmente in corso a causa dell’ingente quantità di materiali presenti e che necessitano, da parte dei Vigili del Fuoco, un costante raffreddamento e monitoraggio. Non si esclude che le opere di spegnimento e il cessato pericolo possano concludersi nel corso notte.