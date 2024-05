Reggio, addio al Pd: Rocco Albanese passa con Forza Italia

Tanto tuonò che piovve. Rocco Albanese l’aveva dichiarato nei mesi scorsi che la sua storia politica con il Pd era finita, dopo 59 anni di intensa attività, e che era pronto a ricominciare altrove con lo stesso entusiasmo di sempre. «Oggi mi ritrovo in un partito moderato di centro – afferma l’ex assessore comunale –­e condivido il percorso politico del consigliere regionale Pietro Giacomo Crinò. Con lui mi lega una storia lunga mezzo secolo, partendo da quell’anima socialista che ci accomuna e che ci fa guardare al futuro con grande ottimismo».

Rocco Albanese, che alle ultime elezioni comunali è stato il più votato del Pd con oltre 1200 preferenze, ha dunque formalizzato il suo approdo in Forza Italia. «E alle prossime elezioni europee voterò con convinzione il segretario nazionale Antonio Tajani e la vicepresidente della Regione Giusy Princi, oltre a un terzo nome», annuncia. Una scelta non facile quella di Albanese – in tanti, infatti, lo tiravano dalla giacchetta – ma che alla fine ha avuto uno sbocco prevedibile, quasi naturale. «Conosco la famiglia Crinò da una vita, il nostro impegno sarà quello di rafforzare il progetto di “Forza Azzurri” in provincia e soprattutto in città. È stato facile trovare un’intesa».