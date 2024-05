Reggio, rincaro dei parcheggi sul lungomare: Falcomatà blocca il progetto

Marcia indietro del sindaco Giuseppe Falcomatà sull’aumento delle tariffe orarie dei parcheggi a pagamento sul lungomare. La contestata decisione dell’amministrazione comunale è sospesa, quindi, almeno per il momento. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino che, in una nota diramata nella giornata di ieri, ha spiegato il motivo del rinvio.

«Abbiamo chiesto ad Atam di sospendere temporaneamente la rimodulazione delle tariffe orarie per i parcheggi sul lungomare Falcomatà - spiega l’inquilino di Palazzo San Giorgio nel comunicato - . Come ho avuto modo di annunciare nei giorni scorsi, è in corso una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria su questo riordino e su altri aspetti legati all'organizzazione della ricettività turistica durante il periodo estivo». Sulla «proficua interlocuzione» con le associazioni di categoria, però, il primo cittadino non è entrato nel merito, né ha spiegato il motivo per il quale è stata sospesa la decisione che era stata adottata circa un mese fa. Le nuove tariffe per la sosta a pagamento, ricordiamo, sarebbero dovute entrare in vigore nella giornata di ieri. E proprio nella stessa giornata, l’amministrazione comunale ha deciso per il rinvio “sine die”.