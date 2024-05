Sorical assume la gestione completa delle condotte idriche di Reggio Calabria

A partire dal 7 maggio 2024, Sorical Srl assumerà completamente la gestione delle condotte idriche del comune di Reggio Calabria, prendendo il posto di Castore Spl Srl. In vista di questo significativo passaggio, il consiglio di amministrazione di Castore ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai dipendenti del settore idrico che, con la transizione, passeranno sotto l'egida di Sorical Srl.

Il consiglio di amministrazione nella persona dell’amministratore delegato Domenico Mallamaci, del presidente Valentina Sapone e dell’ingegner Visicaro dichiarano: «È con gratitudine che guardiamo al lavoro svolto dai nostri dipendenti nel settore idrico. La vostra dedizione e professionalità sono stati fondamentali per garantire un servizio di qualità alla comunità di Reggio Calabria. Con il passaggio a Sorical, vogliamo ringraziarvi per il vostro impegno e la vostra collaborazione, augurandovi ogni successo per il futuro».

Il passaggio della gestione delle condotte idriche a Sorical rappresenta un cambiamento significativo per la città di Reggio Calabria. Il nuovo consiglio di amministrazione è fiducioso che, grazie alla collaborazione dei dipendenti e all'esperienza di Sorical, si possa continuare a garantire un servizio idrico efficiente e di qualità per tutti i cittadini.