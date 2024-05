A Laureana è sfida Morano-Palmieri, tre candidati a Oppido Mamertina

A sfidarsi per la carica di sindaco a Laureana saranno Alberto Morano (sindaco uscente) con la lista Continuità e Futuro per Laureana ed Eleonora Palmieri (ex componente del gruppo uscente di maggioranza e poi dimessosi per proseguire il suo mandato da indipendente) con la lista Uniti per il Progresso.

Tre candidati invece a sindaco a Oppido Mamertina: l'uscente Bruno Barillaro (Ogni giorno insieme per Oppido), Margherita Mazzeo, portavoce del Comitato per la difesa dell'Ospedale (Oppido Futura) e Giuseppe Morizzi, rappresentante della frazione Messignadi (Aria Nuova).