A San Luca vince la disaffezione e non si andrà alle urne: nessun candidato a sindaco. Tornerà un commissario

Tra i 135 comuni calabresi che i prossimi 8 e 9 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale non ci sarà San Luca. Alle 12 di oggi, data di scadenza dei termini per presentare le liste all’ufficio elettorale non si è presentato nessuno. Eppure, nella settimana precedente due soggetti si erano recate a ritirare il plico con dentro tutti i moduli necessari per la compilazione di eventuali liste.

Niente da fare, le speranze di recarsi alle urne per eleggere un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale sono svanite nel momento in cui il primo cittadino in carica Bruno Bartolo ha sciolto la riserva e annunciato che non intendeva ricandidarsi. Poco meno di dieci giorni fa Bartolo, il quale ha pure annunciato che spiegherà le ragioni di una scelta sofferta quanto ponderata il prossimo 21 maggio nel corso di una conferenza stampa, aveva promesso di svelare i suoi progetti politici futuri nel corso dell’ultimo consiglio comunale che aveva programmato di convocare , per non venire meno agli impegni presi, prima dell’11 giugno. Poiché il consiglio è stato spostato al 13, il sindaco ha anticipato i tempi e ha dichiarato che la sua corsa politica è giunta al capolinea. A San Luca tornerà quindi un commissario.