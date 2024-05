Frana sulla Statale 18 a causa delle forti piogge fra Bagnara Calabra e Favazzina di Scilla

Lo scorso giovedì sera, a seguito del forte temporale che si è abbattuto sul litorale della Costa Viola, una frana è caduta nel tratto della Strada statale 18 tra il Comune di Bagnara Calabra e Favazzina, frazione di Scilla. Terra e massi si sono riversati sulla carreggiata impedendo il transito alle autovetture.

Il crollo dei detriti si è verificato in un momento in cui non passavano automobilisti e fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. L’arteria è stata chiusa al traffico veicolare. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità. La strada è stata liberata dalla massa di detriti dopo alcune ore. Sul posto è intervenuto anche il personale delle Ferrovie dello Stato per effettuare le verifiche sulle condizioni della linea ferroviaria.

