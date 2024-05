Lavoratori irregolari, chiuso un lido balneare di Reggio

I Carabinieri della Compagnia cittadina, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia lavoro irregolare e al rispetto della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, hanno eseguito un controllo congiunto su un noto lido balneare – in allestimento – sul lungomare. Dall’ispezione emergevano numerose irregolarità: l’impiego di manodopera clandestina, l’esistenza di un impianto elettrico da cantiere non a norma ed il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la sorveglianza sanitaria ed il contrasto del lavoro irregolare. I Carabinieri denunciavano sia l’amministratore dello stabilimento balneare che il titolare della ditta di termoidraulica, ed elevavano contravvenzioni amministrative per un ammontare di 33.000 euro circa, procedendo, contestualmente, alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

