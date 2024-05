Rassegna stampa 11-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Grandi eventi e manifestazioni, la Regione Calabria mette in palio 2,4 mln

Fondo sanitario regionale, c’è il riparto ad Asp e Ao della Calabria

Consiglio regionale, Galleria Mancuso di Catanzaro sarà la nuova sede dei gruppi consiliari

Catanzaro, società fallite e sedi fisiche inesistenti dietro gli impianti pubblicitari abusivi

Forza Italia e Lega sempre più distanti a Lamezia: Europee snodo cruciale nel centrodestra

Gizzeria, inchiesta “Sheffield”: gli imprenditori Argento a processo per sfruttamento del lavoro

Gizzeria, i laghi “La Vota” diventeranno il set della serie tv “Sandokan”

Crotone, bonifica e danno ambientale: le risorse destinate alle aree contaminate dal Cic

L’ammanco milionario al Comune di Savelli, il sequestro accelerato dalle notizie sulla stampa

Cosenza, Giancarlo Iacucci e la sua passione per la vita: “Non mi servono le gambe per dire che la amo. La mia disabilità? Un'opportunità”

Cosenza, Natale Mazzuca vicepresidente nazionale di Confindustria: l’investitura ufficiale prevista il 23 a Roma

E’ partita a Cosenza la rivoluzione della viabilità

Cosenza, il report dell’attività dei carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale nel 2023 (ORE 8)

Rende, sfida all’ultimo quiz all’Unical: 696 aspiranti prof per 290 posti

Finto maresciallo dei Cc tenta di truffare un’anziana di Rossano

Elezioni a Corigliano Rossano, candidati in fuga dal Pd: in lista solo 16 nominativi

Paola, 39enne accoltella il compagno: una convivenza difficile alla base del gesto

Aziende reggine alla conquista di Marsiglia

Lavoratori irregolari, chiuso un lido balneare di Reggio

Frana sulla Statale 18 a causa delle forti piogge fra Bagnara Calabra e Favazzina di Scilla

Locri, inchiesta sul presunto “giro” di falsi certificati medici: chiuso anche il secondo filone d’indagine

Locri, Marjan Jamali in cella: il caso finisce in Parlamento. Per il ministro Nordio è tutto regolare