Non fu diffamazione, assolto il sindaco di Polistena Michele Tripodi

Ennesima assoluzione per l’attuale primo cittadino. È il gruppo consiliare “Rialzati Polistena” a comunicarlo attraverso una nota. «Il sindaco Michele Tripodi – scrivono i consiglieri di maggioranza guidati dal capogruppo Fabio Racobaldo – sin dagli inizi del suo impegno politico viene attaccato e colpito da una pletora di osservatori/inquisitori politici, sconfitti sul terreno democratico che poi, per invidia o vendetta, si rivolgono alle procure e alle aule di tribunale con risultati altrettanto fallimentari».

Stavolta la vicenda risale alle parole pronunciate da Tripodi durante un comizio elettorale del 2020. Il sindaco aveva argomentato circostanze politiche che sono state oggetto di denuncia da parte di un esponente della lista concorrente, a suo dire diffamato dalle sue parole. Il procedimento giudiziario penale n. 157/2020 che si è instaurato subito dopo e che è durato circa tre anni, si è risolto con l'assoluzione con formula piena del sindaco Michele Tripodi che, difeso dall'avvocato Giuseppe Parrello del Foro di Palmi, ha ribaltato in dibattimento le argomentazioni dell'accusa e della parte denunciante che ne chiedeva la condanna.