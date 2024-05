Rassegna stampa 14-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

In calo il numero dei residenti in Calabria, l’antropologo Vito Teti: «La restanza ha senso se diventa progetto politico»

Commissariamento del Parco d’Aspromonte, il Tar rigetta il ricorso dell’ex presidente

Fondazione Politeama di Catanzaro, i nodi più critici arrivano dal “balletto” dei finanziamenti

Catanzaro, inchiesta Farmabusiness: ecco il volto imprenditoriale dei Grande Aracri

Crotone, bancaria sottraeva ai clienti soldi e li investiva per lucrare

Vibo, i paletti della Cassazione: intercettazioni da rivalutare per l’avvocato Sabatino

Cosenza, l’Europa declinata al femminile: tante donne nelle sedici liste

Cosenza, un’azienda pubblica per salvare i lavoratori Amaco e garantire tutti i servizi

Dislessia nemica in classe e a casa, c’è un aiuto per docenti e famiglie di Messina

Rende, Gianluigi Greco confermato alla guida del Demacs dell'Unical

Amministrative a Corigliano Rossano, ricusata la lista di Piattello. I candidati scendono a due

Amministrative a Montalto Uffugo, “Morfeo” favorevole a un confronto pubblico