Scilla, turisti alla vana ricerca di una Guardia medica

Dopo la chiusura del punto di primo intervento della Casa della Salute di Scilla manca un servizio sanitario h24. Secondo quanto riferisce Carolina Cardona, presidente del Comitato pro Casa della Salute, nei giorni scorsi alcuni turisti spagnoli intorno alle 18 cercavano la guardia medica che era ancora chiusa.

«Non sembrava nulla di grave – spiega la presidente – ma se lo fosse stato avrebbero dovuto attendere fino alle 20 per avere le cure di un medico. Molto probabilmente andrà tutto bene, ma turisticamente che figura ci fa un paese che non può accogliere in sicurezza i suoi ospiti?».

Secondo Cardona, da tempo impegnata in prima linea a difesa dello “Scillesi d’America”, una guardia medica turistica da aprile ad ottobre è il minimo per un paese come Scilla.

