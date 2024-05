Rassegna stampa 15-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Non solo mare limpido in Calabria, circa 54 km di costa off-limits per i bagnanti

Ambiente, Reggio si conferma cenerentola con nove “bollini neri”

Illeciti nella gestione dei depuratori, la Procura di Catanzaro chiede il rinvio a giudizio

Impianti pubblicitari abusivi sul territorio di Catanzaro, si ragiona sull’ipotesi del danno erariale

Inchiesta Farmabusiness, Scozzafava era il «ponte tra il clan e la “Catanzaro bene”»

Lamezia, gli abitanti calano ma l’età media è tra le più basse

Vibo, processo “Rinascita 3”: in abbreviato arrivano due condanne

Il flagello dello spaccio di droga a Cosenza, 2000 denunce in cinque anni

Nuova viabilità e divieti a Cosenza, il progetto prende forma

Diplomati magistrali, gae negate a Cosenza. Pioggia di ricorsi al Tar del Lazio

Piano strutturale comunale di Rende, revocata la delibera

Omicidio Scorza a Cassano, Adduci condannato a ventuno anni

Reggio, è la volta buona per il Calopinace? «Consegna del ponte entro l’estate»

Wartefront di Reggio, nuovo atto del contenzioso sul cantiere nautico

Psichiatria a Reggio, a rilento l’iter per convertire le strutture di accoglienza

Processo “Epicentro” a Reggio, la memoria della Procura generale: «’Ndrangheta unitaria e capacità decisionale delle cosche di Archi»

Resti umani al Cimitero di Cittanova, dissequestrata l’area