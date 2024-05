Reggio, è la volta buona per il Calopinace? «Consegna del ponte entro l’estate»

La telenovela che dura da anni sulla costruzione del ponte sul torrente Calopinace è veramente sulla via della risoluzione? Abbiamo chiesto novità all’assessore comunale ai lavori pubblici, Francesco Costantino, che sta lavorando per sbrogliare una matassa davvero intricata e che si è arricchita nel corso del tempo di numerosi colpi di scena.

«A seguito dei recenti accordi con l’esecutore contrattuale, il Comune ha provveduto per quanto di propria competenza e nei giorni scorsi sono stati effettuati gli ordinativi degli appoggi sismici e delle travi d’impalcato prefabbricate da posizionare sulle spalle del ponte. I tempi di consegna all’appaltatore, da parte del fornitore delle travi e degli appoggi, sono di 60 giorni». Questo l’aggiornamento tecnico più importante sullo stato dell’iter che prevede, inoltre, che «una volta posizionate in opera le travi si provvederà a completare l’opera con la soletta d’impalcato e le opere accessorie».

Bisogna quindi aspettare che tutto si perfezioni per poter brindare alla conclusione di un’opera che era attesa già durante la campagna elettorale del 2020.