Il messinese Salvatore La Rosa è il nuovo questore di Reggio Calabria. La nomina è stata formalizzata in queste ore, contestualmente all’affidamento dell’incarico all’uscente Bruno Megale di questore di Milano. L’insediamento è previsto per il prossimo 20 maggio. Classe ’62, La Rosa viene dall’ultima esperienza di questore di Trapani, dove in quattro anni e mezzo ha raggiunto importanti risultati. Lo scorso 26 marzo il nuovo questore di Reggio è stato nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno, dirigente generale di Pubblica sicurezza: un traguardo personale ed un riconoscimento professionale a coronamento di un percorso prestigioso.

Laureato in Giurisprudenza a Messina ed abilitato alla professione forense, il questore La Rosa è entrato nei ruoli della Polizia nel 1989, quando ha vinto il concorso di vice commissario. Ha diretto i Commissariati di Priolo Gargallo, Avola, Noto, Lamezia Terme e Gela. Ha fatto parte della Squadra mobile di Siracusa e, sempre in quella Questura, è stato capo di gabinetto, dal 2007 al 2012, anno in cui ha assunto le funzioni di vicario del questore di Messina. Nel 2016 è stato ammesso al corso di alta formazione alla Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia, a Roma. Nel giugno 2017 ha conseguito il titolo dell’alta formazione ed il master di secondo livello in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale” all’Università di Roma “La Sapienza”.