Non ha violato i dati di Alberto Cisterna: assolto anche in appello Gioacchino Genchi

La vicenda comincia quando Genchi - consulente delle più importanti Procure italiane, sin dai tempi delle prime collaborazioni con Giovanni Falcone, oltre che consulente nelle indagini sulle inchieste stragi del '92 - venne nominato consulente dal pm di Catanzaro, Luigi de Magistris, nelle inchieste «Poseidone» e «Why Not».

Nel corso dell’acquisizione dei tabulati dei dati relativi al traffico telefonico, emersero alcune utenze cellulari in uso ad Alberto Cisterna, quando questi svolgeva le funzioni di procuratore aggiunto della Procura Nazionale Antimafia. In particolare, Genchi aveva appurato i rapporti tra Cisterna e Luciano Lo Giudice, appartenente ad una famiglia di 'ndrangheta di Reggio Calabria. Per quei suoi rapporti, il Csm aveva applicato a Cisterna la sanzione disciplinare e la misura cautelare del trasferimento d’ufficio e l’incompatibilità a svolgere funzioni requirenti, entrambe confermate dalle sezioni unite della Cassazione. Genchi aveva scoperto anche che una delle utenze di Cisterna era in stretti contatti con l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, poi arrestato e condannato a 11 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.