Reggio, un boato sveglia il quartiere Pellaro: “salta” una paninoteca in via Nazionale

Un boato nel cuore della notte. Sono circa le ore 3.45 quando si avverte il fragore di un’esplosione proveniente da un'attività commerciale nel centro della periferia Sud della città. L'esercizio, un punto di ristorazione che si affaccia sulla via Nazionale quasi a ridosso della centralissima piazzetta è avvolto dal fumo nero, come le pareti e tutto quello che non è andato distrutto. Nera come l'atmosfera che si respira sul territorio.

Nella notte tra martedì e mercoledì, dunque, questo fatto inquietante ha portato le forze dell’ordine di nuovo in uno dei quartieri più popolosi della periferia Sud della città e ha fatto riaffiorare antichi “fantasmi” nella mente dei residenti. Sul luogo dell’esplosione sono tempestivamente arrivati oltre ad una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, anche gli agenti delle Volanti della Polizia, e quelli della sezione Scientifica. Si mette subito in sicurezza la zona, quindi si fanno i primi rilievi e si avviano le indagini. Si tenta di ricostruire la dinamica anche attraverso l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza di molti esercizi commerciali nella zona.