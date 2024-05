Rassegna stampa 17-05-24 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

Reggio, la lotta intestina nella ’ndrangheta per la definizione del nuovo capo della “locale” di Gallico

Tentata estorsione sui pontili di Catanzaro Lido: tre a processo

Rossano, le sostituiscono le fedi con 2 anelli “tarocchi”: 70enne truffata per strada

Vibo, cantieri aperti ed economia che riparte? “Se perdere il 40% del fatturato è questo”

Pizzo, tra i pannelli abusivi c’è quello del… Comune

CRONACA

Mobilità, sostenibilità e servizi: ecco come sarà il futuro di Catanzaro

Reggio, il rilancio dell’Asp “frenato” dal pesante contenzioso

Cosenza, polizia municipale in ginocchio: occorrerebbero molti più agenti

Cosenza, una corsa contro il tempo per salvare i posti Amaco

Le villette di Caminia di Stalettì: ultimi sgomberi tra le proteste

Nuova discarica a Crotone: c’è il “no” della Regione

Medici di base a Lamezia: all’appello ne mancano 16