Isola ecologica nella zona sud di Reggio: la Regione Calabria ritira il finanziamento

Revocato il finanziamento per la realizzazione dell’isola ecologica nella zona Sud della città. Lo ha deciso la Regione che ha adottato un decreto notificato al Comune con il quale si prende atto dell’elevato tempo trascorso dall’adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento fino all’effettiva realizzazione dell’opera.

Vanno in fumo 313 mila euro ma soprattutto va in fumo la costruzione di un sito che era totalmente finanziato con risorse esterne a Palazzo San Giorgio in un settore ancora troppo problematica e finito proprio in questi ultimi giorni sotto i riflettori per l’intoppo che ha interessato il nuovo gestore del servizio di igiene urbana.

