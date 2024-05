Ospedale di Polistena, resta alta l’attenzione sui piani di smantellamento

«Serve una prospettiva nuova e credibile per l’ospedale di Polistena». A sostenerlo sono i consiglieri comunali di maggioranza di “Rialzati Polistena” guidati dal capogruppo Fabio Racobaldo, che sottolineano l’eco mediatica avuta dalla manifestazione “Sanità Chiama” organizzata dall’amministrazione comunale. così come la trasmissione “Presa Diretta” della Rai ha seguito tutto l’evento. Qualche giorno dopo della manifestazione, il programma “Propaganda Live” condotto su La7 dal giornalista Diego Bianchi ha rilanciato in modo dirompente i contenuti, trasformando la paventata chiusura dell’ospedale di Polistena in un tema di carattere nazionale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio