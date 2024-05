Paura a Gioia Tauro, in fiamme gli uffici di una colonnina di benzina. Un rogo anche in un capannone a Rosarno

Momenti di paura, subito dopo la mezzanotte, a Gioia Tauro per un incendio sviluppatosi all'interno di un noto distributore di carburanti, ubicato lungo la strada Statale 18 , appena dopo il ponte sul fiume Petrace, a sinistra in direzione Palmi, di fronte al bivio che porta alla località marittima "Tonnara".

Sul posto sono sopraggiunte le forze dell'ordine e tre squadre dei vigili del fuoco di cui una proveniente addirittura da Villa San Giovanni, essendo i colleghi di Palmi e Polistena impegnati da qualche ora prima a spegnere un altro incendio propagatosi in un capannone di frutta nel territorio del comune di Rosarno che sembrerebbe appartenere al medesimo proprietario. Circostanza inquietante che, se confermata, non lascerebbe dubbi sulla natura dolosa dei due roghi. Sui due episodi sono in corso delle indagini per definirne con certezza cause ed eventuali. responsabili.