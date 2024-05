Reggio, smaltimento rifiuti e tutela ambientale: sequestrati sei siti

Ricadono tra Reggio e provincia ben 6 dei 34 siti sequestrati dalla Polizia di Stato in tutta Italia nell'ambito di una vasta operazione per contrastare il fenomeno dell’illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti con l'obiettivo di sanzionare le molteplici forme di illiceità nel delicato settore della tutela ambientale. Le attività di ispezione e controllo, coordinate a livello centrale dallo Sco, sono state condotte dagli agenti delle Squadre mobili e delle Sisco con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e della Polizia stradale. In alcune aree sono state coinvolte anche le strutture periferiche della Capitaneria di Porto.

Nello specifico nella provincia di Reggio sono stati sottoposti a controllo 34 siti il cui bilancio finale indica che 6 di questi sono state sottoposti a sequestro. Inoltre, nell’occasione sono stati identificati 48 soggetti e 5 persone sono state denunciate in stato di libertà per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti nonché irrogate 5 sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro.

Le attività hanno visto impegnati personale dei commissariati di Pubblica sicurezza, Polizia stradale, Reparto prevenzione “Crimine”, Polizia locale, Polizia metropolitana ed Ispettorato del lavoro.