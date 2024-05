Rassegna stampa 20-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

Calabria, la legge “salva edilizia” è realtà: un salvagente per tanti

Il duplice omicidio a Cassano, la condanna dell’allevatore e le “cantate” del nuovo pentito

In Calabria è caos lidi, c’è un’estate da salvare: prorogare le concessioni

Il rigassificatore a Gioia Tauro? Priorità… ma non troppo

In aumento gli studenti con Disturbi dell’apprendimento in Calabria. A Cosenza le percentuali più alte

Sbloccati i fondi legati al credito d’imposta: fino al 60% in Calabria

Processo d’appello da ricelebrare per i fratelli Pullano di Isola Capo Rizzuto

Amantea da mesi nella morsa delle intimidazioni

Trentennale di attività per Emergency. Il sostegno ai più “fragili” in Calabria

Le tariffe fanno “piangere” i catanzaresi. I numeri di Assoutenti sono impietosi