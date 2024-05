Marketing territoriale, la Giunta di Reggio ci prova: via libera al mandato per la stesura del Piano

C’è una delibera, un’idea massima che punta alla creazione di un programma per la promozione più organica del territorio. La Giunta comunale, il 13 maggio scorso, ha comunicato al dirigente dell’Upi (comunicazione, partecipazione, transizione digitale) di essere stato individuato quale soggetto attuatore dell’azione del piano di marketing territoriale che l’amministrazione comunale vorrebbe porre in essere. Il fine è «costituire un Distretto culturale e turistico ad alta innovazione stabilendo una visione chiara, focalizzata alla rigenerazione economica, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla sostenibilità ambientale e sociale». Idee e obiettivi di massima, che però in questo momento non sono altro che un foglio bianco su cui bisognerà tramutare le parole in progetti concreti e fattibili. Fermo restando la bontà dell’intenzione, l’impresa rimane ardua. L’estemporaneità degli interventi per sostenere il turismo in città e nella sua provincia, infatti, hanno segnato in negativo un’epoca. Una miopia che fatto perdere il treno dello sviluppo turistico in favore di altre zone della Calabria e di altre regioni del meridione.