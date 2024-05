No Ponte, il comitato di Villa San Giovanni gongola: «Con i cittadini per i territori»

Ad un paio di giorni dalla manifestazione No Ponte, arrivano le considerazioni di “Titengostretto”, comitato costituito da qualche mese a Villa a tutela di persone e territorio con un’attenzione particolare agli espropriandi, e promotore di varie assemblee ed iniziative tra cui un esposto alla Procura della Repubblica.

Il pensiero va all’ampia adesione, in termini organizzativi e di partecipazione: associazioni, movimenti, comitati, sigle politiche e sindacali, cittadini siciliani e calabresi, non solo messinesi o villesi, ma persino – sottolineano da “Titengostretto” – provenienti dalla Val di Susa. Tracciano, insomma, un bilancio del corteo, ricordando le presenze dei primi cittadini (il riferimento è a Caminiti, Alessio, Tripodi, Fiorita, Repaci e Accorinti, già sindaco di Messina) e di esponenti politici nazionali e regionali tra i quali Angelo Bonelli, Sandro Ruotolo, Pasquale Tridico, Anna Laura Orrico, Mimmo Lucano, Giovanni Muraca. «Con i cittadini, per i territori», evidenziano, per una manifestazione popolare «di esercizio del diritto di espressione di dissenso ad un’opera e a un progetto che i cittadini non vogliono».