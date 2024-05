Operazione “Sbarre” a Reggio, tra i reati c'è un sequestro di persona: il processo passa in Assise d’Appello

Accolta l'eccezione della Procura generale. Il processo “Sbarre”, l'indagine della Procura antimafia e degli investigatori dell'Arma dei Carabinieri che di fatto ha smantellato due gang della droga che operavano a Reggio sud, tra i ruderi delle palazzine diroccate degli ex rioni Guarna e Caridi e sul viale Calabria, passa in Corte d'Assise d'Appello. Pausa forzata e ripartenza quindi per il processo alla rete di spacciatori che aveva messo le mani sugli affari degli stupefacenti nell'area di Sbarre. Tra i reati contestati a quattro imputati – tutti già pesantemente condannati in primo grado dal Gup – c'è anche la vicenda del sequestro di persona ai danni di due giovanissimi spacciatori, tutti e due minorenni ma in organico alla pattuglia dei pusher, che si sarebbero resi autori del furto di una manciata di dosi. Uno sgarro sanzionato dai capiclan con una tremenda punzione: sequestrati e torchiati con metodi violenti fino a quando non hanno avuto indietro ciò gli avevano rubato.