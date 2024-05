Salvatore La Rosa si presenta: «Orgoglioso di guidare la prestigiosa Questura di Reggio»

Ragusa, Trapani e da ieri Reggio Calabria. Si è presentato anche alla nostra città, incontrando i giornalisti, il nuovo questore, Salvatore La Rosa, 62 anni, messinese. Una tappa prestigiosa per la sua carriera professionale: «Sono molto contento di essere stato individuato quale questore di Reggio. È una realtà assolutamente affascinante, un'avventura interessante seppure non semplice. Per me è un grande punto di orgoglio guidare una delle Questure più importanti in Italia».

Affiancato da due dei suoi più stretti collaboratori, il capo di gabinetto Maria Grazia Milli e il portavoce Giuseppe Costa, Salvatore La Rosa rivolge uno dei primi pensieri al predecessore, il nuovo questore di Milano, Bruno Megale: «Un gigante dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Lascia una Questura in grandissima salute. Speriamo di fare il possibile per mantenere questo target elevato. E magari anche riuscire a fare altre cose importanti, perchè ogni questore alle fine porta la propria visione e il suo metodo di lavoro».

Alla seconda esperienza in Calabria - ha diretto il commissariato di Lamezia Terme - Salvatore La Rosa vanta una vasta, qualificata e ricca esperienza sul campo, da investigatore e responsabile dell'ordine e sicurezza pubblica. Tra i suoi auspici oltre a contribuire a mantenere altissimo il profilo della “Squadra Stato” - «già ben collaudata» - anche un rapporto di proficua collaborazione «con enti e istituzioni che si occupano di sicurezza e in generale di gestione del territorio; se ciascuno riesce a fare la propria parte fino in fondo, le problematiche di Polizia sono sempre meno onerose. Più si fa squadra, più si ottengono i risultati».