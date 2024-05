Rassegna stampa 22-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

‘Ndrangheta a Vibo, dentro le motivazioni di Rinascita Scott: “L’ex senatore aveva una “talpa” nell’Arma”

‘Ndrangheta a Vibo, l’uomo dei Servizi al centro della scena emerge nelle motivazioni di Rinascita Scott

Reggio, processo Epicentro: il ritorno al potere di Filippo Barreca, il boss di Pellaro

L'OPERAZIONE

Sistema bibliotecario Vibonese: bilanci fantasma e incarichi in famiglia erano ormai una prassi

Sistema bibliotecario vibonese: dal furore del Festival alle… anomalie

IN EVIDENZA

Traffico di stupefacenti a Girifalco: scena muta dal gip

Catanzaro, budget e conti delle società partecipate. I fari della commissione Vigilanza

CRONACA

Comune in ritardo, definanziate a Reggio Calabria opere per 7 milioni

Corigliano-Rossano, il bus non è a norma: gita rinviata per un'intera scolaresca

Crisci: «A Cosenza e provincia rischio sismico elevato, ma non investiamo in prevenzione»