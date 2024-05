Rassegna stampa 24-05-2024 edizioni Calabria

Il tuo browser non supporta i video.

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

‘Ndrangheta: chiuse le indagini sull’arsenale dei clan in Calabria

False dichiarazioni per il gratuito patrocinio, 92 indagati a Catanzaro

Il territorio di Isola sotto scacco dei clan: 28 indagati

Processo Stige a Crotone: chiesta la conferma di 32 condanne I NOMI

IN EVIDENZA

Inchiesta "Case Popolari" a Reggio: gli imputati contestano le accuse in aula

Infrastrutture in Calabria: risorse col contagocce

Cosenza, morte sospetta di Bergamini: il verdetto finale il 24 luglio

Scuola, la corsa ai 30 cfu a Cosenza… L’Unical rimane indietro: protestano i prof precari

CRONACA

Crotone, i paletti della Sovreco sulla bonifica: «Non siamo interessati ai rifiuti»

Torre di Ruggiero, gli splendidi 100 anni di nonna Marianna