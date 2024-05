Da Reggio Calabria a Roccella Ionica: il calvario dei pendolari sul binario unico

Capire quale siano i problemi dei cittadini, sondare con mano le loro necessità e cercare di promuovere proposte concrete per la loro risoluzione. È partita da questi presupposti la Uil Calabria per riprendere e rilanciare le questioni centrali della cosiddetta “Vertenza Calabria”, la piattaforma promossa dal sindacato per mettere insieme le problematiche che affliggono la nostra regione e che da troppo tempo ne minano lo sviluppo economico e sociale. In questo solco va inquadrata la decisione di salire su un treno regionale che percorre la fascia jonica reggina per mettere in risalto l’arretratezza del trasporto pubblico in questa porzione di Calabria e sentire dalla viva voce dei passeggeri quale siano i problemi che, tra le tante cose, limita il loro diritto alla mobilità.

La partenza dalla stazione centrale di Reggio Calabria è avvenuta alle 13.08, l'arrivo alle 14.41 a Roccella Jonica. La delegazione della Uil era guidata dal segretario generale calabrese Mariaelena Senese.