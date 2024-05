Rassegna stampa 25-05-2024 edizioni Calabria

IN EVIDENZA

I principali temi del nostro giornale oggi in edicola:

SCUOLA E UNIVERSITA’

Scuola a Cosenza e provincia, sul rilancio pesano i ritardi

Abilitazione in ritardo per i prof. L’Unical non ci sta: era tutto noto

CRONACA

Reggio, Longhi-Bovetto da vecchia discarica ad esempio di rigenerazione urbana

Corigliano Rossano, quotidiani gesti d’inciviltà in contrada Toscano-Ioele

Sibari, eroina e cocaina nascoste nella villetta comunale

POLITICA

Zes Unica per il Mezzogiorno, le criticità restano. Le perplessità di Borelli, assessore alle Attività Economiche di Catanzaro

Mileto, Fortunato Giordano tenta il bis. "Necessario un progetto di continuità"

ALTRE NOTIZIE

Cosenza, centinaia di giovanissimi studenti impegnati nella corsa contro la fame

Catanzaro, focus sull’imprenditoria femminile tra esempi di successo e storture