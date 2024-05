Reggio, Longhi-Bovetto da vecchia discarica ad esempio di rigenerazione urbana

Nuova vita “green” per l’ex discarica di Longhi-Bovetto: la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il completamento della rigenerazione urbana dell’area, per un importo complessivo di 818mila 741,30 euro interamente garantito da fondi Poc Metro.

Nello specifico, le opere previste consisteranno nel rifacimento della recinzione esterna in prossimità dell’accesso all’area, mediante la messa in opera di un cancello scorrevole, in profilati metallici, munito di sistema di telecomando a distanza; e ancora nella sistemazione della strada interna mediante la pavimentazione in conglomerato bituminoso e le cunette in conglomerato cementizio per la regimentazione delle acque piovane ed il loro convogliamento fino ai pozzetti esistenti realizzati con il progetto originario; nel restauro del manufatto edilizio esistente, che nel progetto originario doveva essere destinato ad uffici, officina e ricovero mezzi, mediante il rifacimento dei servizi igienico sanitari; nella ripresa dei pavimenti, degli intonaci e degli infissi; nel rifacimento dell’impianto elettrico; nella revisione dell’impermeabilizzazione del solaio di copertura. Sarà inoltre realizzato un nuovo impianto di illuminazione esterna mediante la messa in opera di 14 pali di illuminazione. Verrà poi allestito un sistema di videosorveglianza munito di un sistema di controllo a distanza.