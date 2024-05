Macabro ritrovamento a Villa San Giovanni, ritrovato cadavere di una neonata in uno zaino tra gli scogli

Risveglio terribile stamattina per Villa San Giovanni. In mattinata, un pescatore del posto ha ritrovato il corpo senza vita di una neonata (ancora con il cordone ombelicale), avvolto da un telo all'interno di uno zainetto, in mezzo agli scogli nella darsena di Pezzo. La Polizia Scientifica, come riferisce la corrispondente Giusy Ciprioti, è anche sul posto per i rilievi del caso. Dalle prime notizie, sembrerebbe che la neonata sia di nazionalità straniera.

In aggiornamento