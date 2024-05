Mercato ittico di Reggio, conto alla rovescia per la riapertura dopo il lungo iter

L'aggiudicazione risale al mese di gennaio. I tempi si pensava fossero utili per vedere la struttura di nuovo operativa prima dell'estate. Ma ancora il Mercato ittico rimane chiuso. Il progetto quello non solo di restituire alla città una struttura utile ma anche di valorizzare la filiera. Dopo anni di chiusure, di false ripartenze, si pensava che ormai potessero aprirsi nuovi scenari per il mercato che in qualche modo rappresenta quel ritrovato amore tra Reggio e il suo mare. L'aggiudicazione dopo diversi tentativi non andati a buon fine era arrivata. È stata scelta la formula innovativa frutto della progettualità che coniuga l’esperienza dell’Eurofish di Napoli (realtà imprenditoriale presente sul mercato del pesce in diverse città italiane) e la conoscenza della realtà reggina di Ittica C2. Tante attese e prospettive che dopo mesi stentano a prendere forma.

Ma l'assessore comunale alle Attività produttive, Marisa La Nucara rassicura: «Le attività di commercializzazione sono pronte a partire. nell’arco di una settimana circa si dovrebbe cominciare».