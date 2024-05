Reggio, ucciso e lasciato davanti all'ospedale: la vittima si chiama Alfio Stancampiano. Movente: una rapina finita male

E' di Catania la vittima dell'accoltellamento mortale avvenuto ieri mattina a Reggio Calabria. Di Catania anche i due amici che l'hanno trasportato fino all'ingresso dell'ospedale “Morelli” abbandonandolo a terra davanti ai primi medici che non hanno nemmeno provato a soccorrerlo perchè già deceduto.

Si chiamava Alfio Stancampiano e aveva 30 anni. Uno dei due complici, anche lui ferito, è stato costretto al ricovero in ospedale a Messina dopo aver sperato di rientrare nel capoluogo etneo in compagnia del terzo complice. Che i tre fossero siciliani Gazzetta del Sud l'aveva subito riscontrato dalle testimonianze di coloro i quali proprio ieri mattina hanno assistito all'arrivo della “Fiat Punto” a bordo della quale c'era il 30enne poi deceduto. E la gran fuga era dettata non solo dalle necessità di provare a farla franca ma anche dalle precarie condizioni del secondo ferito che infatti è riuscito solo ad attraversare lo Stretto di Messina (l'autovettura è stata ritrovata agli imbarcaderi di Villa San Giovanni) per poi finire in ospedale.

Primi sviluppi investigativi anche sul fronte del movente. Una rapina andata a male sarebbe la prima ipotesi investigativa della Procura di Reggio, che sta coordinando le indagini congiunte di Polizia di Stato ed Arma di Carabinieri. Un'ipotesi sulla quale si stanno facendo tutti i necessari riscontri facendo particolare affidamento alla voluminosa acquisizione delle immagini della video sorveglianza.