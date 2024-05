Rassegna stampa 30-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

'Ndrangheta a Reggio, i timori della cosca di Arangea: "Chi frequenta Palumbo finisce in carcere"

Le nuove leve dei cutresi in Emilia: 22 condanne in Appello

«Trame elettorali nella sanità»: a Cosenza la denuncia del presidente del Consiglio comunale Mazzuca

IN EVIDENZA

«Un’Europa più equa e solidale». Il decalogo degli industriali calabresi

Prove di Autonomia differenziata sulle concessioni balneari: sindacati “distanti”

Ecco il “new deal” per il settore idrico in Calabria: 2,2 miliardi in 30 anni

Catanzaro, l’incidente mortale nel quartiere Aranceto: disposta l’autopsia sul corpo di Martina Guzzi

Cassano Jonio, Antonella Lopardo uccisa per errore dalla ’ndrangheta: resta il mistero

Cassano, la villa del boss diventa un edificio a uso sociale per persone a mobilità ridotta