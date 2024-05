Omicidio colposo per una rapina, rimane in carcere il macellaio di Reggio

Fermo convalidato e conferma della custodia cautelare in carcere per il macellaio di Reggio Calabria Francesco Putorti che lunedì mattina ha sorpreso due malviventi, originari di Catania, che stavano rubando nella sua abitazione nella frazione collinare di Reggio sud, Oliveto, e li ha accoltellati al culmine di una colluttazione. Uno dei due ladri è deceduto per le ferite riportate, l'altro è stato costretto alle cure in ospedale a Messina. Altri due sarebbero scappati mentre erano in attesa all'esterno della casa. Per il Gip di Reggio Calabria, Giovanna Sergi, prevalgono il pericolo di fuga, la possibilità dell'inquinamento delle prove e il rischio di reiterazione del reato. E soprattutto i gravi indizi di colpevolezza. Accolta quindi la richiesta del Pubblici ministero Nunzio De Salvo. Le indagini di Polizia e Carabinieri continuano per fare luce sui tanti punti oscuri di una terribile vicenda.