Reggio, il Consiglio approva il rendiconto. E Falcomatà candida la città a capitale dell’arte moderna

È il documento contabile che “certifica” il percorso virtuoso dell’Ente. Palazzo San Giorgio approva il rendiconto di gestione 2023 con i 17 voti della maggioranza, 5 contrari e 1 astenuto. Una seduta che nella fase dei preliminari ha affrontato in un vivace dibattito diversi nodi. Sollecitato da più fronti il sindaco Giuseppe Falcomatà ha annunciato la convocazione (subito dopo le elezioni europee) di un consiglio comunale aperto dedicato al Ponte sullo Stretto «e da estendere al consiglio metropolitano e ai sindaci dei comuni interessati al progetto». Non solo il primo cittadino ha dato voce all’idea di candidare la città a capitale dell’Arte moderna. «Siamo la città di Boccioni, abbiamo Opera e le statue di Rabarama, tante le frecce nel nostro arco».

Non sono mancati, nel corso del consiglio che si è aperto con un minuto di raccoglimento per la piccola vittima della tragedia sociale che si è consumata a Villa San Giovanni, i passaggi sulla proposta d’acquisto del marchio della Reggina, così come è stata ribadita la necessità da parte del sindaco di entrare in una fase più concreta dell’interlocuzione con la Regione sul passaggio delle deleghe alla Città Metropolitana. Diversi gli interventi in aula, Antonino Minicuci, Saverio Pazzano, Giuseppe Giordano, Giuseppe Marino, Marcantonino Malara e Antonino Castorina.