Polizia locale di Reggio, ancora denunce per uso fraudolento di pass per disabili e occupazioni abusive di immobili

È una battaglia senza quartiere quella della Polizia Locale nei confronti dell'utilizzo fraudolento dei permessi per diversamente abili e non solo. Negli ultimi giorni sono stati infatti ritirati tre permessi di cui due invalidi ed uno autorità presumibilmente falsi e deferiti per i reati di uso di atto falso o concorso nella falsificazione 4 persone di varia estrazione sociale; a riprova della trasversalità del fenomeno.

Sono stati altresì individuati due soggetti che avevano occupato abusivamente un immobile di edilizia residenziale pubblica.

A tutela del decoro urbano sono state rimosse 10 veicoli di cui 7 carcasse e tre prive di copertura assicurativa.

La polizia locale sta profondendo anche un sforzo operativo importante per garantire la leale concorrenza nei settori del noleggio con conducente e taxi soprattutto da e per l'aeroporto. E proprio ieri, a seguito di un servizio mirato, è stato individuato e sottoposto a fermo amministrativo in veicolo 9 posti adibito abusivamente a noleggio con conducente. Oltre mille euro la sanzione amministrativa comminata , il fermo del veicolo ed il ritiro della carta di circolazione. Nei prossimi i servizi si intensificheranno in vista dell'approssimarsi della stagione estiva.