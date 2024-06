Reggio piange la scomparsa di Vincenzo Cogliandro, storico esponente del calcio a Bocale. Falcomatà: "Lutto che colpisce l'intera comunità"

“Un lutto che colpisce non solo il mondo dello sport, ma l’intera comunità reggina ed in particolare di Bocale che in Vincenzo Cogliandro ha sempre riconosciuto una guida, una fonte d’ispirazione ed un vero e proprio punto di riferimento”. E’ il pensiero del sindaco Giuseppe Falcomatà che, in queste ore, si stringe al dolore della famiglia Cogliandro, dei figli Angela e Pasquale, del presidente e del dirigente del Bocale Calcio Admo, Filippo e Nino, per la scomparsa dell’amato padre.

“Il signor Vincenzo - ha detto il sindaco - è stato un uomo buono, mite e costantemente prodigo di buoni consigli, non solo in ambito sportivo. Lascia in eredità un cospicuo numero di insegnamenti per quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo in mezzo a campi da calcio della Calabria o nella vita di tutti i giorni. L’amministrazione comunale e metropolitana è vicina ai parenti ed agli amici di Vincenzo”.