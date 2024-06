In fuga dai talebani, lo sbarco di nonna Maryam a Roccella: “L’ho promesso a mia figlia”

Quasi ottantenne ma con una forza e soprattutto un coraggio da vendere. Ha affrontato un viaggio da un continente all’altro un’estenuante, lunghissima odissea durata quasi un anno, che le costata tutti i risparmi di un’intera vita: circa 10 mila euro. «Basta videochiamate e lettere, prima di morire, vista la mia età avanzata, voglio riabbracciare e baciare sulle guance dal vivo mia figlia. E riconsegnarle, come è giusto che sia e come le avevo promesso, suo figlio».

Maryam, afgana, tra pochi mesi compirà 80 anni, e dopo un viaggio in mare durato cinque giorni è sbarcata, insieme al nipote minorenne e ad altri 81 migranti di varie nazionalità, al Porto di Roccella Jonica domenica scorsa. Prima di scendere sulla banchina, reggino ha baciato le mani ai soccorritori che prima l’hanno salvata in mare e poi l’hanno aiutata a scendere dalla motovedetta della Guardia Costiera di Roccella Jonica. Dopo aver ricevuto le prime cure e bevuto una bottiglietta di acqua, l’anziana donna, seguita come un’ombra dal nipote 16enne, prima di andare a riposare al centro di prima accoglienza, ha riferito al mediatore afgano di voler andare in Germania, per rivedere e riabbracciare sua figlia.

Per riuscirci Maryam e suo nipote hanno affrontato un viaggio di quasi un anno: prima la fuga dall’Afghanistan, poi i viaggi in auto e a piedi per superare, non senza rischi, i territori dell’Iran e dell’Anatolia. Infine la lunghissima attesa, nascosta insieme al nipote e ad altri migranti in rifugi di fortuna, in una zona costiera della Turchia, prima di salire, pagando lautamente i trafficanti, su una barca a vela salpata nella notte di mercoledì 29 maggio dal porto turco di Izmir.