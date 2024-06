Minori e giustizia a Reggio, serve una nuova sede: bocciata l’idea del trasferimento ad Archi

Chiedono solo di lavorare in locali adeguati e dignitosi. Da anni il personale degli Uffici dei servizi sociali per minori del Ministero della Giustizia porta avanti una vertenza che non ha trovato risposte. Solo silenzi, in qualche caso impegni, mezze promesse, nulla di concreto. Lo stato di agitazione è stato proclamato da mesi e in più riprese, ma nulla è cambiato, va avanti così dal 2018. I dipendenti continuano a convivere con le blatte e qualche topo in contesti umidi e poco sani nell'immobile di via Pio XI, che rappresenta una voce di spesa come fitto passivo e un grande problema da risolvere. Ma la pazienza è arrivata al capolinea. Come è emerso nel corso dell'assemblea in cui i rappresentanti delle diverse sigle sindacali hanno annunciato battaglia. I segretari provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp e Confsal-Unsa, rispettivamente Francesco Callea, Enzo Sera e Antonino Ianno contestano «il perdurante silenzio, da parte degli Uffici Centrali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia». Eppure la soluzione i rappresentanti dei lavoratori l’avevano anche suggerita ed era a costo zero per le casse del Ministero: «Si è chiesto di intervenire e trasferire gli uffici USSM nei locali di via Marsala, assegnati dal primo marzo 1995 al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, trasferimento tra l’altro, che non comporterebbe costi aggiuntivi, sede naturale, che garantirebbe le finalità dell’importante servizio svolto».

Argomentano infatti i segretari delle diverse sigle: «I locali di via Marsala ospitano, ancora gli Uffici Giudiziari, Procura e Tribunale per i Minori, pertanto risulta incomprensibile che gli uffici originariamente assegnatari debbano trovarsi locali alternativi con aggravio di spese e magari in zone periferiche non facilmente raggiungibili dall’utenza».