Nuovo tribunale a Reggio, via libera all’assegnazione dei lavori

La previsione è stata rispettata. Il Ministero della Giustizia tramite il supporto della struttura specialistica della Uta che fa parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concluso i lavori tecnici per il completamento del nuovo Tribunale di Reggio.

Si segna un punto importantissimo dopo anni di attesa e adesso si procederà alla materiale aggiudicazione dei lavori. Primo classificato è il consorzio temporaneo di imprese composto da “Ingegneria Costruzione Colambrita”, “Gis Design”, studio tecnico, mentre il consorzio “Infratech” insieme alla ditta “Passarelli” è arrivato secondo.

Che succederà adesso? Tecnicamente gli step sono i seguenti: proposta di aggiudicazione e aggiudicazione a stretto giro di posta. Quindi l’aggiudicatario dovrà redigere un progetto esecutivo nel giro di 40/50 giorni e subito dopo partiranno i lavori. Se si riuscirà entro questo mese a concludere tutte le operazioni amministrative e se non ci saranno ricorsi, si potrà arrivare a iniziare i lavori in estate. Ci vorranno da allora due anni per concludere le attività e consegnare il nuovo Palazzo di Giustizia. Il bando di gara prevedeva una base d’asta di 61 milioni di euro da aggiudicarsi secondo lo schema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ed escludendo ovviamente le offerte anomale. Non si conosce esattamente ancora quanto ha offerto il Consorzio arrivato primo, ma nel giro di qualche settimana dovrebbe essere tutto più chiaro. Fatto sta che finalmente si muove la pratica di questa opera molto sfortunata e che attende di essere realizzata prima e completata da quasi 20 anni. Tanti problemi, contenziosi milionari e lunghissime fasi di fermo del cantiere.