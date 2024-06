Reggio, si “svuota” l’organico dei dirigenti. Nuova grana per Palazzo S. Giorgio

Si svuota di nuovo la pianta organica. In un momento in cui l’ente dovrebbe correre per rispettare le scadenze e programmare tre dirigenti sono pronti a salutare Palazzo San Giorgio. E l’emorragia potrebbe proseguire, pare. Tanto che il Comune per tentare di correre ai ripari nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha previsto di arruolare tre figure attraverso le procedure del 110. Uno strumento previsto dal Testo unico degli enti locali che consente la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, che in ogni caso non può essere superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. E i numeri ci sono visto che le figure di dirigente attualmente previste ed occupate sono 14. Ma intanto l’Ente dovrà fare i conti con questo vuoto che si è aperto improvvisamente. Infatti pare che tre dirigenti siano pronti a rassegnare le dimissioni perché vincitori di concorsi in altri enti magari più vicini alla residenza o per incarichi più autorevoli. Certo si potrebbe procedere allo scorrimento della graduatoria, ma pare soprattutto per le professionalità tecniche che alla fine della fasi concorsuali non siano risultate lunghe graduatorie di idonei.